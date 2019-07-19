رياضة | وافد الأهلي الجديد يوجه رسالة نارية للجماهير

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أبدي اليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالانضمام لصفوف النادي الأكبر في القارة السمراء موجها التحية لجماهير النادي الأهلي .

وقال ديانج إن الانضمام لصفوف فريق بحجم النادي الأهلي خطوة مهمة في مسيرته الكروية، معربا عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الجمهور وأن يمثل إضافة للفريق .

واضاف ديانج أن المفاوضات مع الأهلي تمت عن طريق وكيل اعماله، وأنه لم يتردد في قبول العرض بعد الفترة التي قضاها في الجزائر وأعتبره فرصة ذهبية في مسيرته الاحترافية، مؤكدا ان الانضمام لصفوف فريق كبير بحجم الأهلي الذي ينافس على كافة الألقاب محليا وقاريا يعد خطوة مهمة جدا في حياته ، وانه سوف يبذل أقصى جهده؛ من أجل إثبات ذاته، والفوز بكل البطولات، خاصة أنه في سن صغيرة.

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وقال إن تجربة الانضمام للأهلي في هذه السن سوف يتعلم منها الكثير وتساعده على التطوير من مستواه، خاصة أن منطومة العمل في الأهلي تساعد على النجاح وتضاهي الفرق الأوروبية .

وأوضح ديانج أن الانضمام للأهلي فرصة لا تعوض لأي لاعب يريد ان يتقدم في مسيرته الاحترفية ،وانه سيسعى جاهدا لإثبات جدارته بالانضمام لنادي القرن وأفضل الفرق الافريقية، مشددا على ان الاهلي فريق كبير وصاحب تاريخ عريض ويقف دائما على منصات التتويج محليا وقاريا ، ولهذا كان الاختيار امامه سهلا بالموافقة فورا على الانضمام للأهلي .

وعن متابعته للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية ، قال ديانج أنه بالفعل يتابع الأهلي باعتباره من اهم الفرق الإفريقية، وانه كان يحرص على مشاهدة الكثير من مبارياته؛ سواء في بطولة إفريقيا او كأس العالم للأندية، وكذلك مبارياته الودية مع الفرق العالمية ، مشيرا إلى أن اي لاعب لابد وان يتابع الأهلي صاحب التاريخ الكبير ونادي القرن في إفريقيا .

وأضاف أنه يعرف الكثير من لاعبي الاهلي حاليا كما يعرف ايضا لاعبيه السابقين، خاصة محمد أبو تريكة الذي يعتبره من أكثر اللاعبين الذين أبهروه في حياته بأدائه وما قدمه لناديه ، هذا بالإضافة الي متابعته لكل عناصر الفريق الحالي من خلال مباريات بطولة إفريقيا الأخيرة، حيث يبقي متشوقا لمشاركتهم في المباريات والتدريبات والتعرف عليهم عن قرب .