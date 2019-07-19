رياضة | الخليج 365 الرياضي يرصد توقعات جماهير الجزائر قبل موقعة الستغال (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يرصد توقعات جماهير الجزائر قبل موقعة الستغال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة "الخليج 365 الرياضي" توقعات جماهير الجزائر قبل مباراة منتحب بلادهم أمام السنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩ والذي سيقام مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

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وتوقع الجمهور الجزائري تتويج منتخب بلاده باللقب، وتخطي عقبة السنغال في المباراة النهائية.

كما أشاد الجمهور بحفاوة استقبال المصريين لهم طوال أيام البطولة، مؤكدين أن مصر ستظل قلب العرب النابض.