اونلاين | يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة: مشاهدة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم في نهائي أمم افريقيا Finale Africa رابط الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة: مشاهدة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم في نهائي أمم افريقيا Finale Africa رابط الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط BEIN LIVE بث مباشر الجزائر والسنغال - أمم أفريقيا 2019 تنطلق مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين بين الجزائر والسنغال في التاسعة مساءًً بتوقيت مصر اليوم الجمعة 20 يوليو 2019. ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين والقنوات الناقلة وروابط البث وتشكيلة المنتخبين المتوقعة.

- تاريخ مواجهتهم : تقابل المنتخبان 10 مرات، فازت الجزائر في 4 مباريات وتعادلا في مبارتين وفازت السنغال في 4 مباريات.

- القنوات الناقلة : قناة تايم سبورت على التردد الأرضي وقنوات beIN SPORTS MAX 1 HD و beIN SPORTS MAX 2 HD AR المشفرة TIME SPORTS.

- يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال في بطولة أمم أفريقيا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS، كورة لايف رابط ماتش الجزائر اليوم عبر البث المفتوح لقناة بي ان سبورتس الرياضية.

تشكيل الجزائر أمام السنغال :

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني وجمال بن العمري وعيسى ماندي ويوسف عطال.

Advertisements

خط الوسط: عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي وبغداد بونجاح ورياض محرز.

تشكيل السنغال :-

في حراسة المرمى : جوميس.

في خط الدفاع : كوليبالي وسان وسابالي وجاساما.

في خط الوسط : كيتا بالدي وعيسى جوييه ونيانج.

في خط الهجوم : دياني وساديو ماني.

مشاهدة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم في نهائي أمم افريقيا، يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة Finale Africa رابط الجزائر، YALLA SHOOT شاهدة مباراة الجزائر الآن وبدون تقطيع.