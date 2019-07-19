شكرا لقرائتكم خبر عن بيتزارو يعلن اعتزاله نهاية الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسطورة الكرة البيروفية، كلاوديو بيتزارو، نجم نادي فيردر بريمن الألماني، اليوم الجمعة أنه سيعتزل بشكل نهائي عقب نهاية الموسم المقبل.

وقال بيتزارو، البالغ من العمر 40 عامًا: «هذا هو العام الأخير في الحقيقة، لقد تحدثت مع الجميع، أشعر أنني بخير ولكن هذا يكفي، في موسمي الأخير مع بريمن أرغب في التأهل إلى البطولات الأوروبية، هذا الأمر سيجعلني سعيدا».

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واعترف النجم البيروفي المخضرم أنه لا يستعيد عافيته بعد المباريات سريعا، كما كان الحال قبل خمس سنوات، رغم أنه يتمتع بحالة بدنية جيدة.

وانضم بيتزارو لصفوف بريمن قبل 20 عاما قادما من نادي اليانز ليما البيروفي، ولعب بين صفوفه طوال تسع سنوات على فترات متباعدة، كما لعب تسع سنوات أخرى مع بايرن ميونخ، وموسمين مع تشيلسي الإنجليزي وكولن الألماني.

وتوج بيتزارو بسبعة ألقاب في بطولة الدوري الألماني «بوندزليجا» مع بايرن ميونخ، فيما فاز مع بريمن بلقب كأس ألمانيا في 2009.

ويعد بيتزارو ثاني أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ البوندزليجا برصيد 195 هدفا، ويتفوق عليه في هذا الصدد البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، نجم هجوم بايرن ميونخ (197 هدفا).