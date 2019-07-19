شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان عن سميوني: مدرب جيد.. يصعب التغلب عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن نظيره في أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني، دييجو سيميوني، هو مدرب أفضل منه كلاعب وأن التغلب عليه في المباريات أمر صعب للغاية.

وأضاف زيدان، في تصريحات على هامش معسكر ريال مدريد التحضيري للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، نقلتها عنه صحيفة «أ س» الإسبانية: «إنه مدرب أفضل منه كلاعب، كلاعب كان عنصرا من عناصر الفريق، الآن كمدرب يمتلك زمام الأمور، ويعمل بشكل جيد للغاية، إنه مدرب يتمتع بشخصية قوية للغاية، ولديه رغبة في القيام بالأمور على نحو جيد، ومن الصعب التغلب عليه كمدرب».

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وتحدث زيدان أيضًا عن المباراة الودية المرتقبة بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد التي ستجمع بعد أيام بين الفريقين في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث قال: «ستكون مباراة جميلة للغاية للجماهير، بالنسبة لنا كناد هي مباراة مهمة ونرغب أيضا في أن نظهر العاصمة الإسبانية في صورة جيدة».

وأشار زيدان إلى أهمية الاستعدادات للموسم المقبل بالنسبة لريال مدريد من أجل العودة للانتصارات مجددا، بعدما مر الفريق بفترة كارثية في الموسم الماضي، عندما ابتعد مبكرا عن المنافسة على جميع البطولات، ليخرج خاوي الوفاض في نهاية الموسم.

وأردف زيدان قائلا: «من المهم أن يتواجد جميع اللاعبين الجدد في البداية، الاستعدادات للموسم الجديد مهمة للغاية بالنسبة لكل لاعب، ومن الضروي أن يتواجد الجميع منذ اليوم الأول».

وأضاف النجم الفرنسي السابق قائلا: «من المهم أن تلعب أمام فرق جيدة خلال فترة الاستعدادات، كل فريق له خصائصه، هناك فرق ألمانية وإنجليزية وإسبانية، على الأرجح الفوز بهذه المباريات ليس هو الأهم، بل الاستعداد الجيد».