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الأهلي يعلن جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية.

وقال الجهاز الفني إن اللاعب شفي تماما من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة.

وأوضح أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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