شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق الاول لكرة القدم، قبل مواجهة الجونة المقرر لها الأحد المقبل، بحضور أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة.

وأكد مرتضى منصور، للاعبي الفريق ثقته الكاملة في قدراتهم وإمكانياتهم، على تحقيق نتيجة جيدة في المواجهات الثلاثة المتبقية أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي بالدوري الممتاز، والتتويج باللقب، خاصة وأنهم الأحق والأجدر بالبطولة، في ظل تفوقهم من بداية الموسم الكروي.

وطلب منصور، من لاعبي الزمالك التركيز الكامل في اللقاءات الثلاثة المتبقية، وعدم الانشغال بأي أموار أخرى خلال الأسبوع المقبل، سواء حصد النقاط الـ9 لحصد اللقب المحلي.

وأضاف رئيس الزمالك، أن الإدارة لن تتأخر على الإطلاق في تلبية طلباتهم، وسوف تتم مناقشة أي عروض احترافية بعد اللقاءات الثلاث بشرط الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء.

Advertisements

وكشف مرتضى منصور، أنه تم عرض العديد من المدربين الأجانب عليه لتولى الإدارة الفنية للفريق، لكنه رفض الكل في ظل ثقته الكاملة في الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال.

وأوضح رئيس الزمالك، أن هناك مكافئات خيالية تنتظر اللاعبين بعد التتويج بلقب بطولة الدوري العام.

وأشار مرتضى منصور، إلى أن إدارة النادي لن تقف أمام مستقبل أي لاعب بالفريق بشرط تقديم أداء قتالي ورجولي في اللقاءات الثلاث المتبقية ببطولة الدوري العام، والإصرار على تحقيق الفوز بالنقاط التسعة.

من جانبه حرص حازم إمام، قائد الفريق، على التأكيد لرئيس النادي، أن هناك إصرار وعزيمة من جانب اللاعبين على الفوز بالمواجهات الثلاثة المتبقية والتتويج بلقب بطولة الدوري العام.

كما أوضح خالد جلال، المدير الفني للزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور يدعم ويساند الفريق بمنتهى القوة ويوفر كافة المتطلبات.

وأشار المدير الفني للزمالك، إلى أن الجهاز الفنى واللاعبين في حالة تركيز كامله طوال الفترة الحالية من أجل تحقيق بطولة الدورى العام.