تريزيجيه مطلوب في الدوري الفرنسي

قال تقرير صحفي، اليوم الجمعة، إن المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم قاسم باشا التركي، بات على رادار أحد أندية الدوري الفرنسي.

ووفقًا لموقع "le10 sport" الفرنسي، فإن نادي سانت إيتيان يبحث عن تعزيز هجومي لصفوفه، ويعد تريزيجيه خيارًا مطروحًا على طاولته.

وأشار الموقع إلى أن تريزيجيه تطور كثيرًا في مركز الجناح الأيسر، خلال السنوات الأخيرة، كما أنه تعلم كيف يكون فعالًا أمام المرمى.

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واستفسر مسؤولو نادي سانت إيتيان عن صفقة تريزيجيه، وعلموا أن قيمتها ستبلغ من 8 إلى 10 ملايين يورو.

وأوضح الموقع أن سانت إيتيان لم يتخذ حتى الآن أي تحرك رسمي، للتعاقد مع الدولي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن أستون فيلا الإنجليزي يعد أقوى منافس لسانت إيتيان، على إتمام صفقة تريزيجيه.