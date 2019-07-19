زيدان: سيميوني المدرب أفضل من اللاعب

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أفضل كمدرب مما كان عليه كلاعب.

وتحدث زيدان، قبل المواجهة المرتقبة بين الجارين، في بطولة الكأس الدولية للأبطال، فجر يوم السبت 27 يوليو/ تموز الجاري، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مواجهة أتلتيكو مدريد ستكون جميلة للغاية بالنسبة للجماهير، وبالنسبة لنا كناد، تعتبر هذه المباراة مُهمة للغاية ونريد أيضًا إظهار صورة جيدة للعاصمة الإسبانية".

وبسؤاله عن مواجهة سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، سواء كلاعب أو مدرب، أوضح: "كمدرب هو أفضل مما كان عليه كلاعب، فهو كان فردا ضمن فريق، والآن هو المُسيطر ويعمل بشكل جيد جدًا، ولديه قدرات رائعة ورغبة للقيام بالأمور بشكل جيد".

وأشاد زيدان بقدرة سيميوني على إظهار قدرات لاعبيه في كل مران، مشيرًا إلى أن ذلك أمر إيجابي للمدرب الأرجنتيني.