رسميا.. عودة الأسطورة.. فالديز مدربا لشباب برشلونة

أعلن برشلونة عودة حارسه الإسباني الأسطوري فيكتور فالديس إلى النادي كمدرب لفريق الشباب "Juvenil A".

وأفاد برشلونة عبر موقعه الرسمي أن فالديز وقع صباح اليوم الجمعة على عقود تدريب شباب برشلونة A حتى يونيو 2020، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأكد النادي الإسباني أن فالديز يعد حارسا أسطوريا للبلوجرانا بعد خوض ما مجموعه 539 مباراة منذ أغسطس 2002 قبل أن يرحل عن النادي عام 2014.

يذكر أن فالديز (37 عاما) ساهم في التتويج بالسداسية التاريخية مع برشلونة عام 2009، كما لعب دورا كبيرا في نهائي دوري الأبطال عام 2006 أمام آرسنال.