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شكرا لقرائتكم الاتحاد يفوز في وديته الثانية.. وكمارا يلتحق بالمعسكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق اتحاد جدة فوزاً ودياً على بوري الإنجليزي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة خلال المعسكر المقام في مانشستر الإنجليزية.
وسجل أهداف الاتحاد كل من عبدالرحمن العبود والبرازيلي رومارينيو والتشيلي لويس خيمينيز، بعدما كان قد تقدم النادي الإنجليزي بالنتيجة. وكان قد وصل هارون كمارا، الذي وقع معه الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي، إلى مانشستر ليلتحق بمعسكر الفريق.
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