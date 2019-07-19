شكرا لقرائتكم بايرن يغادر إلى هيوستن لمواجهة ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سافر الفريق الأول لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الجمعة إلى مدينة هيوستن الأميركية، استعدادا لملاقاة نظيره ريال مدريد الإسباني يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

وسيواجه الفريق الألماني ظروف طقس قاسية في هيوستن، حيث تتجاوز درجات الحرارة هناك 30 درجة مئوية، وعن هذا تحدث قائد الفريق، الحارس مانويل نوير قائلا: لقد لعبنا في الصين وفي المونديال بالبرازيل أيضا، علينا أن نواجه جميع الظروف.

وبعد أن سقط أمام أرسنال الإنجليزي يوم الخميس في أولى مبارياته الودية خلال جولته في الولايات المتحدة الأميركية، يرغب المدير الفني لبايرن ميونخ، نيكو كوفاتش، في استغلال مباراة الفريق أمام ريال مدريد للاستمرار في تجربة الدفع باللاعبين الشباب من أجل تخفيف الضغط عن اللاعبين الكبار.

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وقال كوفاتش عقب مباراة أرسنال مباشرة: "الهزيمة لم تؤثر على الإطلاق على استعداداتنا".

وتقام مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في يوم تاريخي بالولايات المتحدة، حيث تحل في ذلك اليوم الذكرى الـ 50 لهبوط أول إنسان على سطح القمر.

ومن المقرر أن تقوم بعثة بايرن ميونخ خلال إقامتها في هيوستن بزيارة مقر الإدارة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا".