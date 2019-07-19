وفاة الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن صباح اليوم الجمعة

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالعميد اللاعب السابق والمدير الفني الحالي لنادي سموحة لفريق كرة القدم، العميد حسام حسن، ونجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، خبر وفاة الشقيق الأكبر للتوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، عبر الصفحة الشخصية للمدير الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث قد كتبت الصفحة الأتي: “إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك لمحزونون، حيث قد توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، داعين الله عز وجل، بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء للمتوفي بالمغفرة.