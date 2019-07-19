كواليس تفصيلية || توقعات نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد السنغال

نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد فريق السنغال التيرانجا “tunisia vs senegal live match” في نهائي البطولة الأفريقية، بعد الخروج الحزيم لمنتخب تونس أمام السنغال في مباراة الدور قبل النهائي، وبذلك تختتم بطولة كأس أمم أفريقيا فاعلياتها بمباراة اليوم بين منتخبي محاربي الصحراء والسنغال، حيث يمكنا اليوم مشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر ضد السنغال في الدور النصف النهائي من البطولة، وذلك عبر القنوات الناقلة مباراة الجزائر اليوم ضد السنغال، وسنتابع معكم كافة تفاصيل اللقاء وكواليسه، وتحظى مباراة اليوم التي تجمع أفضل منتخبات البطولة في نسختها 32 باهتمام بالغ لدى عشاق الساحرة المستديرة بكافة أرجاء الوطن العربي، ويحرص الكثيرون على مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال.

تقام مباراة منتخب الجزائر ضد السنغال، اليوم الجمعة 19 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، حيث يستضيف ستاد القاهرة الدولي ويفتح أبوابة لمباراة منتخب الجزائر”محاربي الصحراء” ضد منتخب السنغال، وذلك في مباراة الدور النهائي لأمم أفريقيا 2019، ويدير لقاء اليوم الحكم الدولي الحكم نيانت أليوم ويساعده كلا من مساعد حكم: أيفاريست مينكواندي، ومساعد حكم: الفيس غي نيوبو، وحكم رابع: إيريك أطوغو كاستان أما عن التعليق على المباراة من نصيب حفيظ دراجي.

مباراة الجزائر اليوم ضد السنغال وجميع القنوات الناقلة بث مباشر live لايف

أما عن مشوار منتخب الجزائر ببطولة أمم أفريقيا في نسختها “32” فقد استطاع “محاربي الصحراء” من التأهل للدور النهائي على حساب منتخب نيجيريا، ومن قبل تأهل على حساب منتخب ساحل العاج بضربات الترجيج، ومن قبلها اجتاز عقبة منتخب غينيا، أما عن مشوار منتخب الجزائر في دور المجموعات بطولة أمم أفريقيا فقد تربع على عرش مجموعته في دور المجموعات التمهيدي برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة وحافظا على شباكه نظيفة خلال الثلاث جولات بدور المجموعات أحرز خلالها منتخب الجزائر 6 أهداف، أما عن نتائج الجزائر في دور المجموعات فجاءات كالتالي:

الجولة الأولى: فوز منتخب الجزائر على السنغال

فوز منتخب الجزائر على السنغال الجولة الثانية: فوز منتخب محاربي الصحراء على كينيا

فوز منتخب محاربي الصحراء على كينيا الجولة الثالثة: فوز الجزائري على التنزاني

أما عن الطرف الثاني في هذه المباراة فهو منتخب السنغال الرهيب “التيرانجا “، فقد استطاعالتأهل للدورالنهائي على حساب منتخب تونس، ومن قبله منتخب بنين بهدف دون رد، أما عن مشوار السنغال بدء من دور المجموعات، ومروراً بدور 16، فقد احتل ثاني الترتيب بمجموعته بعد منتخب الجزائر أما عن نتائج السنغال بدور المجموعات فقد جاءت كالتالي:

الجولة الأولى: حقق الفوز في على المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين في بداية مشواره بالبطولة

حقق الفوز في على المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين في بداية مشواره بالبطولة الجولة الثانية: خسر السنغال أمام منتخب الجزائر بهدف نظيف

خسر السنغال أمام منتخب الجزائر بهدف نظيف الجولة الثالثة: فاز منتخب السنغال على نظيرة منتخب كينا بثلاثية نظيفة.

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر live ضد السنغال والقنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة الجزائر ضد السنغال الجمعة 19 يوليو

21:00 مصر

22:00 مكة النهائي

استاد القاهرة الدولي

الحكم: نيانت أليوم

مساعد: أيفاريست مينكواندي

مساعد: الفيس غي نيوبو

حكم رابع: إيريك أطوغو كاستان

تعليق : حفيظ دراجي من الملعب Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

توقعات مباراة الجزائر والسنغال اليوم

مباراة اليوم من العيار الثقيل ويصعب التكهن بنتيجتها، فمحاربي الصحراء كلهم إصرار على نيل لقب البوطلة في نسختها 32، ويسعى الجزائر لنيل النجمة الثانية بعد حصولة على البطولة مرة واحدة فقط عام 1990، أما منتخب السنغال الرهيب، فخطواته ثابته منذ بداية البطولة نحو الكأس، فمن يفعلها الليلة، هذا ما سنعرفه قبل انتصاف ليل اليوم.

Advertisements

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد منتخب السنغال

يدخل محاربي الصحراء مباراة اليوم ضد السنغال بالقائمة كاملة بدون إيقافات أو إصابات، إلا إصابة واحدة من نصيب الظهير الأيمن يوسف عطال الذي تعرض للإصابةبمباراة كوت ديفوار في ربع النهائي.

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – مهدي زفان

خط الوسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز

رأس حربة: بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال ضد الجزائر اليوم

يخوض المنتخب السنغالي مباراة اليوم بنفس أسلوب وبطريقه اللعب المعتادة منذ بداية البطولة، ويذكر أن منتخب السنغال مكتمل الصفوف تماماً بدون أي إصابات، وستكون جميع أوراق المدير الفني “أليو سيسيه” مناحة بالكامل لخوض هذه المواجهة الصعبة.

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: ألفريد جوميس

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – شيخو كوياتي – لاميني جاساما

خط الوسط: بادو ندياي – إدريسا جاي

خط الهجوم: ساديو ماني – هنري سايفيت – إسماعيلا سار

رأس حربة: مباي نيانج

قد يهمك أيضا التعرف على: