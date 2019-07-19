مانشستر يونايتد يتواصل مع يوفنتوس لضم ديبالا

يريد نادي مانشستر يونايتد جلب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى المان يونايتد إلى تقوية فريقه بأفضل العناصر في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل المنافسة على الألقاب كما كان في السابق.

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وفقاً لما ذكرته صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”الإيطالية، إن مسؤولي الشياطين الحمر سلطت أنظارها إلى يوفنتوس من أجل ضم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم خط وسط يوفنتوس، والذي يظن سولشاير أنه سيكون الأفضل لتقوية المنظومة الهجومية للفريق بداية من الموسم الجديد.

وبدأ مانشستر يونايتد مفاوضته الأولية بالسيدة العجوز للاستفسار حول شأن ديبالا في الانتقالات الجارية، ولكنه لم يجدوا رد نهائي من البيانكونيري حول وضع اللاعب الأرجنتيني مع الفريق.

وتابعت، إن يوفنتوس لن يبدأ مفاوضاته قبل وصول عرض يزيد عن 80 مليون يورو من أجل ديبالا، في هذه الحالة قد يفكر اليوفينتوس في بيع اللاعب .