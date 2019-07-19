السنغال ضد الجزائر.. ساديو ماني الأكثر مهارة فى امم افريقيا 2019

يريد ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي تحت قيادة منتخب السنغال للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

وسيواجه منتخب الجزائر مع السنغال في التاسعة مساء اليوم بإستاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32.

وقام اللاعب ساديو ماني بأكثر عدد من المراوغات (34) والمراوغات الصحيحة (20) قبل لقاء الجزائر اليوم مجتازاعلى نجوم “كان 2019”

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وتعد هذه المواجهة النارية التي تجمع بين منتخبي السنغال والجزائر في النسخة الحالية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية بعدما انتصر المنتخب الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب “الدفاع الجوي”، خلال منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويفتقد منتخب الجزائر في مباراة اليوم لخدمات لاعبه يوسف عطال بسبب الإصابة، بينما يفتقد منتخب السنغال مدافعه كاليدو كوليبالي بسبب الإيقاف.

وتأهل منتخب الجزائر مكانه في المباراة النهائية بعدما فاز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد يتيم، بينما فأز منتخب السنغال بعدما حقق فوزاً غالياً على تونس بهدف نظيف خلال منافسات الدور نصف النهائي.