تقارير: روما يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس لضم هيجواين

نادى روما الإيطالي قد توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس حول انتقال مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى صفوف فريق روما خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، ويسعى روما لجلب جونزالو هيجواين إلى صفوف الذئاب لتعويض المغادرة المحتملة للبوسنى إيدين دجيكو.

ونشرت صحيفة “كورييرى ديللو سبورت” الإيطالية أن إدارة روما وضعوا الشروط مع يوفنتوس على جلب هيجواين لمدة موسم يتيم مقابل 6 مليون يورو بالإضافة إلى وجود بند أحقية الشراء الدائم بمقابل 27 مليون يورو بعد نهاية الموسم الجديد.

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وبدأ الاشتراك بين روما ويوفينتوس في موسم الانتقالات الصيفية الجارية بصورة ملحوظة في إبرام الصفقة بين الطرفين، بوصول سبينازولا إلى روما مقابل انتقال بيليجرينى إلى يوفنتوس بالإضافة إلى مبلغ مالي مناسب.

وأشارت أن العائق الواحد هو إنهاء الصفقة هو إقناع هيجواين بالرحيل إلى روما وتقليل راتبه من 9 ملايين يورو إلى 4.5 مليون يورو، وهو ما لا يرضي البيبيتا حتى الآن.

ويريد هيجواين في البقاء مع يوفنتوس الموسم الجديد لإعادة اكتشاف مواهبه مرة أخري والحصول على فرصة حقيقية تحت قيادة سارى، الذي ساهم بصورة كبيرة فى ظهوره بأفضل مستوى له مع نابولى.