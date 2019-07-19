الشرطة الإيطالية تقبض على تريزيجيه

كتب: ضياء السقا كشفت تقارير إعلامية أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على المهاجم الفرنسي السابق ديفيد تريزيجيه، بسبب قيادته لسيارته تحت تأثير الخمور. وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الشرطة أوقفت تريزيجيه، بصحبة زميله السابق في يوفنتوس، ماورو كامورانيزي، حيث رفض النجم الفرنسي في البداية الخضوع إلى اختبار الخمور، وبعد شد وجذب أجرى التحليل، الذي كشف تجاوزه النسبة المسموحة من الكحول أثناء القيادة. وأكدت التقارير، أن المهاجم الفرنسي السابق معرض أيضا للغرامة المالية.

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