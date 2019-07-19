تركي آل الشيخ يفاضل بين شراء غرناطة الإسباني أو أميان الفرنسي

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بات تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية على مقربة من شراء واحد من ناديي غرناطة الإسباني أو أميان الفرنسي، بنسبة تملك كامل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية.
وبحسب الصحيفة فإن تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي، يفاضل بين الناديين لتملك أحدهما بنسبة 100٪، ولم يتبق سوى الاتفاق على بعض البنود في العقود.
وفي حال صحة تلك التقارير، فإن تركي آل الشيخ الذي تقلد منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية بين 2017 و2018، سيكون أول سعودي يتملك نادياً في أوروبا.
وسبق لآل الشيخ امتلاك نادي بيراميدز المصري العام الماضي، وقاد الفريق في موسمه الأول إلى أندية المقدمة في الدوري المصري الممتاز، قبل أن يقرر مؤخرا بيعه إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.
جدير بالذكر أن غرناطة سيشارك الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى الإسباني، فيما يخوض أميان الموسم الثالث له بين أندية الدوري الفرنسي.
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