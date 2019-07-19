بيريرا: مستعد لسرقة بوجبا ليبقى في مانشستر يونايتد

كشف أندرياس بيريرا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء زميله بول بوجبا، بالفريق في الفترة المقبلة، أمام التكهنات التي تشير لرحيله عن أولد ترافورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط بوجبا برحيل محتمل عن مانشستر يونايتد، في ظل رغبة العملاقين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في التعاقد معه.

وقال بيريرا في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو" "أنا مستعد لسرقة هاتف بوجبا لكي يبقى هنا، إنه شخص رائع في هذه المجموعة، إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا".

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وأضاف "أتعلم من بوجبا كل يوم، إنه واحد من أقرب الأصدقاء لي، لقد كنت معه هنا منذ أن كان عمري 16 عامًا، لذا إنه يعد بمثابة العائلة لي".

وتشير تقارير صحفية إلى أن يوفنتوس سيعرض على مانشستر يونايتد إدراج 3 لاعبين في الصفقة وهم جواو كانسيلو ودوجلاس كوستا وبليز ماتويدي، مقابل ضم الدولي الفرنسي.

وسبق أن صرح بوجبا بأنه يطمح لخوض تحدٍ جديد في الموسم المقبل خارج قلعة "أولد ترافورد"، مما فتح باب التكهنات أمام رحيله هذا الصيف.