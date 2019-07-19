بديل لوكاكو.. إنتر ميلان يستهدف نجم أتالانتا

وجه أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق إنترناسيونالي الإيطالي أنظاره نحو الكولومبي دوفان زاباتا مهاجم فريق أتالانتا، في ظل تعقد موقف التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويستهدف إنترناسيونالي التعاقد مع لوكاكو، الذي يضعه كونتي كأبرز أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن خلافات حول المقابل المادي للصفقة تهدد بفشل انتقال النجم البلجيكي إلى النادي الإيطالي.

وتبعًا لصحيفة "كورييري ديللوسبورت" الإيطالية، فإن أنتونيو كونتي يرى في زاباتا بديلًا مثاليًا لروميلو لوكاكو، بعدما قدم المهاجم الكولومبي مستويات رائعة خلال الموسم الماضي، ساهمت في تأهل تاريخي لفريقه إلى دوري أبطال أوروبا.

وساهم زاباتا البالغ من العمر 28 عامًا في 36 هدفًا لفريق أتالانتا خلال الموسم الماضي، حيث سجل 28 هدفًا في مختلف المسابقات، وصنع 8 أهداف.

وكان كونتي قد أكد أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي خارج حساباته في الموسم المقبل، بعد مشكلات عديدة أثارها اللاعب، تسببت في إيقافه خلال الموسم الماضي، وسحب شارة القيادة منه، وهو ما دفع النادي الإيطالي لمحاولة الإسراع في التعاقد مع مهاجم مميز.