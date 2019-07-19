شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيري يصل القاهرة لحضور نهائي "الأمم الأفريقية" والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

وصل فرانك ريبيري لاعب المتنخب الفرنسي وفريق بايرن ميونخ الألماني السابق، إلى القاهرة، استعداداً لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، مع ابنته هزيا ريبيري، ذات الأصول الجزائرية من جهة والدتها.

ونشر ريبيري عبر حسابه في "إنستغرام" صوراً له في الطائرة، وكذلك في أحد فنادق القاهرة برفقة ابنته هزيا ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي مساء اليوم (الجمعة)، على ملعب استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس الأمم الأفريقية بنسختها الـ32.