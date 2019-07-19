شكرا لقرائتكم خبر عن العواد لـ«الخليج 365»: فرصة نجاح المرأة في التحليل الرياضي أكبر من الرجال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (جدة)

شجع نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الدكتور تركي العواد دخول المرأة في برامج التحليل الرياضي عبر القنوات الفضائية أسوة بالرجال، حيث قال: «الأهم هو المحتوى فمن يقدم محتوى جيدا، سواء امرأة أو رجل، أعتقد بأنه سيصل إلى الناس». وحول ما ينقص المرأة لتنافس الرجال في هذا المجال أجاب: «الأهم إذا خرجت المرأة في القنوات الفضائية أن تكون محضرة بشكل جيد، وتكون لديها إضافة مختلفة، لأن المرأة تنظر للأمور بشكل مختلف عن الرجل، ففرص نجاحها أكبر، ولكنها تحتاج أن تكون ملمة باللعبة بشكل جيد ومقنعة للناس»، وأضاف: «نحن لدينا قناعة بأن الرجل قادر على التحليل الرياضي، ولكن المرأة لكي تكون قادرة على اقتحام هذا المجال المليء بالرجال عليها الالتزام بما ذكرته سابقا».

وعن توقعاته الخاصة حول ترشيح أسماء معينة من الإعلاميات الرياضيات قد تصلح للمشاركة في برامج التحليل الرياضي، أجاب بأنه لا يرشح أحدا، وأضاف: «نحن نتمنى أن لا يكون لدينا فقط إعلامية واحدة بل نريد إعلاميات عدة يدخلن المجال الرياضي، وتكون لديهن إضافة وطرح مختلف عن الرجال، وينظرن من زاوية مختلفة للمباريات».