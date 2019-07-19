شكرا لقرائتكم أحمد الصغير يودع بطولة العالم لسلاح الشيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخفق أحمد الصغير لاعب المنتخب الوطنى لسلاح سيف المبارزة فى الصعود إلى دور الـ16 لبطولة العالم للسلاح المقامة فى المجر، وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى بعد الهزيمة من لاعب كازاخستان بنتيجة 15 /14 في دور الـ 32 للبطولة.

Advertisements

يذكر أن الصغير تأهل إلى هذا الدور بالفوز على لاعب أمريكا بنتيجة 15 / 9 فى دور الـ64 الرئيسى.

تشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.