شكرا لقرائتكم لجنتى التخطيط والتعاقدات يحسمان سوق انتقالات الأهلى غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتناقش اللجنة آخر تطورات الصفقات التى يتفاوض معها النادي حالياً خاصة وأن هناك عدة لاعبين ينوى النادى حسم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة بعد حسم صفقتى المالى أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر، وتمديد استعارة رمضان صبحى من هيدرسفيلد .
ويكثف الاهلي مفاوضاته مع أكثر من لاعب للتعاقد معه في ميركاتو الصيف الجاري يأتي في مقدمتهم ، على جبر مدافع بيراميدز ومحمود متولي مدافع الأسماعيلي وأسامة جلال مدافع انبي بجانب مهاجم مازيمبي الكونغولي "موليكا" وغيرهم من اللاعبين المحليين والاجانب.
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