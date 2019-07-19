شكرا لقرائتكم مصدر: كهربا حسم مسألة انتقاله إلى تركيا وحدد قيمة الشرط الجزائي بعقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك، أنه توصل لاتفاق مع أحد أندية الدورى التركى، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائى فى العقد بما يرضى الطرفين.

وأضاف المصدر، أن كهربا وقع رسميًا لأحد أندية الدورى التركى بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد، موضحًا أن اللاعب سيقوم بالإعلان عن التوقيع خلال الأيام المقبلة، كما سيعود إلى القاهرة فى أقرب وقت من أجل جمع متعلقاته وتوديع أسرته، قبل العودة مجددًا إلى تركيا للانضمام لفريقه الجديد.

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كان أحمد يحيى وكيل أعمال كهربا، سافر إلى تركيا فى الساعات الماضية من أجل تيسير مهمة توقيعه لأحد أندية الدورى التركى، وهو ما تم بالفعل.

وبدأت أزمة كهربا مع الزمالك بسبب رفض الإدارة البيضاء رفع المقابل المال في عقده ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولي بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التي حصل عليها اللاعب، وتأكيدات الإدارة على ترضيته ماليا بنهاية الموسم الحالي، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده على ناديه ويختار الرحيل من الباب الخلفي عن ناديه.