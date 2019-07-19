فحوصات طبية لنجم طائرة الأهلى...

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جدة - عمرو شويل يخضع عبد الله عبد السلام كابتن فريق الكرة الطائرة "رجال" بالنادى الأهلى، لفحوصات طبية مكثفة خلال الساعات المقبلة، بعدما اشتكى من متاعب فى الأذن الداخلية أدت لاستبعاده من تشكيلة المنتخب الوطنى، التى تشارك فى بطولة أفريقيا.
وأوضح عبدالسلام أنه يعانى من الإصابة بفيروس تسبب فى التهابات شديدة بالأذن أدت للتأثير على عصب الاتزان والعصب السابع والعصب العاشر وهو ما تسبب فى عدم قدرته على المشاركة فى التدريبات.
ومن المقرر أن يجرى أشعة وفحوصات دقيقة للحصول على العلاج اللازم لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية فى أقرب وقت استعدادا للموسم الجديد.
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