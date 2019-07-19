شكرا لقرائتكم النصر يهزم ساكفنيز البرتغالي بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب النصر على ساكفنيز البرتغالي 3 - صفر في أولى مبارياته الودية خلال معسكره المقام في البرتغال. وسجل البرازيلي جوليانو، هدفان، وعبدالله آل سالم أهداف النصر في مرمى النادي البرتغالي. ويستعد النصر للموسم المقبل استعداداً لأولى مبارياته الرسمية أمام الوحدة الإماراتي في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا مطلع أغسطس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يهزم ساكفنيز البرتغالي بثلاثية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.