ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال نهائي افريقيا .. استقبال تردد الجزائرية...

تنقل القنوات المفتوحة مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي أمم أفريقيا مباشرة الجمعة 19 يوليو، ويبدأ توقيت مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال اليوم الساعة 21:00 مساءاً بتوقيت القاهرة، وهي مباراة خارج التوقعات، حيث أن المنتخبين الجزائري والسنغال متقاربين في المستوى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال

قناة مفتوحة تنقل مباراة الجزائر والسنغال على النايل سات مجاناً اليوم، وهي القناة الجزائرية الأرضية programme national وهي قناة تابعة للتلفزيون الجزائري الحكومي، ويمكن من خلال البث الأرضي للقتاة مشاهدة مباراة الجزائر اليوم، وكذلك البث الفضائي بعد فك تشفير البيس التي تبث به القناة على تردد 11680 أفقي على النايل سات.

وتنقل قناة تايم سبورت على البث الأرضي داخل مصر مباراة الجزائر والسنغال اليوم في الساعة التاسعة مساءاً لجميع المصريين في الداخل، وهي مباراة تجمع بين أحد أقوى المنتخبات المرشحة لنيل اللقب المنتخب الجزائري ونظيره نسور نيجيريا على ملعب القاهرة ، وهي المباراة السابعة للمنتخب الجزائري بعد تحقيق ستة انتصارات في البطولة أخرها على حساب نيجيريا في قبل النهائي.