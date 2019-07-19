جوائز فلاشينغ ميدوز الأعلى في تاريخ الغراند سلام

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أعلن منظمو بطولة الولايات المتحدة الاميركية المفتوحة لكرة المضرب المقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، عن رفع قيمة الجوائز المالية إلى 57 مليون دولار (50,8 مليون يورو)، لتصبح الأعلى في تاريخ البطولات الاربع الكبرى.

وقال باتريك غالبرايث رئيس مجلس ادارة رابعة البطولات الكبرى "تفتخر بطولة الولايات المتحدة الاميركية المفتوحة بتقديمها الى افضل لاعبي كرة المضرب اعلى جوائز مالية في رياضتنا"، مشيرا الى إلى تقديم البطولة الاميركية مساهمة بقيمة مليون دولار الى دورات اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات بالتساوي، وذلك من أجل المساعدة في تمويل صندوق التقاعد.

وبحسب الاتحاد الاميركي لكرة المضرب سيحصل كل من الفائز بلقب الفردي عند الرجال والسيدات على شيك بقيمة 3,85 ملايين دولار (3,43 ملايين يورو)، فيما سيحصل كل من الفائز بلقب الزوجي عند الرجال والسيدات على شيك بقيمة 740 ألف دولار (660 الف يورو).

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وارتفعت الجوائز للعام الحالي بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، ما يجعل من جوائز فلاشينغ ميدوز الأعلى في تاريخ البطولات الاربع الكبرى.

وارتفعت ايرادات الخاسرين في الدور الاول بنسبة 47 بالمئة في غضون اربعة اعوام، فيما سيحصل الخاسر في الدور الثاني عند الرجال والسيدات على 100 الف دولار (89,200 الف يورو).

وتقام البطولة الاميركية على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك بدءا من 23 آب/ أغسطس المقبل.