شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوقع رسميًا لنادى تركى والإعلان خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك أن اللاعب توصل لاتفاق مع أحد أندية الدورى التركى، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائى فى العقد بما يرضى الطرفين.

وأضاف المصدر أن كهربا وقع رسميًا لأحد أندية الدورى التركى بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد، موضحًا أن اللاعب سيقوم بالإعلان عن التوقيع خلال الأيام المقبلة، كما سيعود إلى القاهرة فى أقرب وقت من أجل جمع متعلقاته وتوديع أسرته، قبل العودة مجددًا إلى تركيا للانضمام لفريقه الجديد.

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وكان أحمد يحيى وكيل أعمال كهربا، سافر إلى تركيا فى الساعات الماضية من أجل تيسير مهمة توقيعه لأحد أندية الدورى التركى، وهو ما تم بالفعل.

أزمة كهربا مع الزمالك بدأت بسبب رفض الإدارة البيضاء رفع المقابل المال في عقده ومعاملته ضمن لاعبى الفئة الأولى بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التى حصل عليها اللاعب، وتأكيدات الإدارة على ترضيته ماليا بنهاية الموسم الحالى، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده على ناديه ويختار الرحيل من الباب الخلفي عن ناديه.