شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الكرة بالمقاولون: لجان الإخوان الإلكترونية تترصد محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، أن محمد صلاح نجم ذئاب الجبل السابق وليفربول الحالى يتعرض لحملة شرسة من اللجان الإلكترونية للإخوان.

وأضاف عادل، فى تصريحات لليوم السابع، الإخوان يمتلكون لجانا منتشرة ومتشعبه فى الميديا، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فى أزمة عمرو وردة عندما نزل الملعب فى مباراة جنوب أفريقيا انقسمت الجماهير حول تصفيق البعض واعتراض آخرين، وما بينهما ينحاز للمجموعة الأقرب إلى جواره فى المدرجات دون وعى.

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وتعرض النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، لحملة شرسة من لجان الإخوان الإلكترونية بعد خروج المنتخب الوطنى من بطولة أمم أفريقيا 2019 والخسارة من جنوب أفريقيا.

ويعتبر محمد صلاح أحد أبناء قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، حيث تألق فرارى الفراعنة بين فرق ذئاب الجبل فى المراحل المختلفة ليخطف أنظار الفرق الأوروبية.

وكان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 بعد الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا .