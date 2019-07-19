شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان لـ"تايم سبورت": أتوقع تتويج الجزائر بالكان وظهور رياض محزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر ريان نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن منتخب الجزائر هو الأقرب للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019. وقال ياسر ريان فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" "منتخب الجزائر أبهرنا بمستواه المتميز والثابت منذ انطلاق البطولة فهو يقدم كرة ممتعة والأهم كرة جماعية تستحق المشاهدة". Advertisements ويضيف نجم الأهلى الأسبق "أتوقع تتويج الجزائر باللقب الأفريقى، كما أتوقع أن يسجل رياض محرز أهدافاً فى مباراة الليلة رغم الاعتراف بقوة المنتخب السنغالى". ويحتضن استاد القاهرة فى التاسعة مساء اليوم المباراة المرتقبة التى تجمع بين منتخبى الجزائر والسنغال فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية. حجز منتخب الجزائر مقعده فى المباراة النهائية بعدما تفوق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تأهل منتخب السنغال بعدما حقق فوزاً صعباً على تونس بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

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