شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لا نتعجل فى عودة نيدفيد قبل انتهائه من البرنامج التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تحسن حالة كريم نيدفيد لاعب الفريق الذى يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة التى أجراها مؤخرًا فى ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر.

وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب عاد من ألمانيا خلال الأيام الماضية بعد الاطمئنان على ركبته، حيث خضع لفحوصات طبية أثبتت تحسن حالته وتقدمه فى تنفيذ مراحل البرنامج التأهيلى ومن المقرر أن يستكمل البرنامج العلاجى فى الجيم على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليومية.

وأكد الجهاز الفنى حرصه على تنفيذ كريم نيدفيد لبرنامجه العلاجى بدقة ودون تسرع، مشيرا إلى أن التعجل في الدفع باللاعب فى المراحل المتقدمة من التأهيل وتحديداً فى تدريبات الجرى حول الملعب أمر مرفوض تماما فى الوقت الحالى؛ من أجل تجهيزه بشكل مثالى للعودة بقوة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.