شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الجمعة الموافق 19/7/2019، العديد من الأحداث الرياضية المهمة كان أبرزها، الأهلي يؤكد جاهزية رمضان صبحى للمشاركة فى مباراة المقاولون، والزمالك يُطالب محمود علاء بتأجيل مفاوضات النصر السعودى.

الأهلي يؤكد جاهزية رمضان صبحى للمشاركة فى مباراة المقاولون

أكد الجهاز الفني لفريق الأهلي جاهزية رمضان صبحى لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماماً من آلام العضلة الضامة التى كان يعانى منها خلال الأيام الماضية.

الزمالك يُطالب محمود علاء بتأجيل مفاوضات النصر السعودى

أخطر محمود علاء مدافع الزمالك، مسئولى النادى الأبيض بتلقيه مفاوضات من عددا من الوسطاء من أجل الانتقال إلى صفوف النصر السعودى فى فترة الانتقالات الصيفية، إلا إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض طالبه هو وجميع اللاعبين الأساسيين فى الوقت الحالى بغلق ملف الانتقالات نهائياً والتركيز فقط فى حسم الدورى الممتاز فى المباريات الحاسمة للقب بداية من مواجهة الجونة التى ستقام بعد غد الأحد ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

طاهر طاهر يتمرد على المقاولون العرب بسبب الشرط الجزائى

مازال ملف طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، مفتوحاً رغم إعلان إدارة ذئاب الجبل تجديد عقد اللاعب لمدة ثلاثة مواسم، وفى هذا الشأن علم ”الخليج 365” أن تجديد عقد طاهر مع ناديه يواجه أزمة.

الإسماعيلى يختار تامر موسى لحضور قرعة البطولة العربية

استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على سفر تامر موسى عضو المجلس للمغرب لحضور قرعة البطولة العربية ممثلا عن الدراويش، والمقرر لها السبت المقبل .

الإنتاج الحربى يتوجه لشرم الشيخ غداً لإقامة معسكر الإعداد

يتوجه فريق الإنتاج الحربى صباح غد، السبت، إلى مدينة شرم الشيخ للدخول فى معسكر مغلق هناك يستمر لمدة أسبوعين استعداداً للموسم الجديد.

Advertisements

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك بدون جمهور لتكافؤ الفرص

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن قمة الأهلى والزمالك، المقرر لها 28 يوليو الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ستكون بدون جمهور.

فريق سموحة ورضا البلتاجى يشيعون جنازة شقيق التوأم.. صور

شيعت ظهر اليوم جنازة الراحل محمد حسن، شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن، فى مسجد المراغى بحلوان على أن يقام العزاء غداً السبت فى حلوان بشارع محمد سيد أحمد تقاطع شارع عبد الله.