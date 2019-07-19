شكرا لقرائتكم خبر عن راندا تاج لاعبة منتخب الأثقال البارالمبى تحصد المركز الثالث فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت راندا تاج، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، بالمركز الثالث وبرونزية الوزن المفتوح لتزيد رصيد مصر فى بطولة العالم التى تقام بكازاخستان. وتأتى ميدالية اللاعبة لترفع رصيد مصر فى البطولة، وأحرزت فاطمة عمرو امل محمود برونزيتين، ومحمد صبحى فضية وشريف عثمان وفاطمة قرنى ورحاب أحمد الميداليات الذهبية. Advertisements وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال. وبعثة السيدات تضم فاطمة عمر ونادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس ونوال الرفاعى ورحاب وفا بالإضافة إلى إيمان شلبى.

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