شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية رمضان صبحى للمشاركة فى مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفني لفريق الأهلي جاهزية رمضان صبحى لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماماً من آلام العضلة الضامة التى كان يعانى منها خلال الأيام الماضية.

وقال الجهاز الفنى، إن اللاعب شفى تماما من الإصابة وأصبح جاهزاً للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة.

وأوضح أن اللاعب شارك بقوة فى تدريبات الفريق الجماعية أمس، الخميس، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.