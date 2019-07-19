شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الأهلى يطلق تطبيقا رسميا لخدمة الأعضاء ومتابعة أخباره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النادى الأهلى رسميا تطبيق الأعضاء Alahly members وهى المرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط التى يقوم فيها نادٍ بإصدار تطبيق (أبليكيشن) خاص يقدم جميع الخدمات لأعضائه؛ وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية "أون لاين" دون الحاجة للذهاب إلى المقر.

ومن خلال هذا التطبيق يمكن للعضو سداد الرسوم، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التى يقدمها النادى، مثل قائمة المطاعم الموجودة فى المقرات الثلاثة، ومواعيد التدريبات الخاصة بالفرق الرياضية فى مختلف المراحل العمرية.

ومن المقرر إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب ورسوم الرحلات وباقى الأنشطة المختلفة إلى التطبيق قريبا.

كما يتضمن التطبيق قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ويتم من خلاله التواصل المباشر بين أقسام إدارة النادى مع الأعضاء لتلبية رغباتهم.

Advertisements

ويتضمن التطبيق أيضا قسما خاصا بأخبار الأهلى، والفعاليات اليومية التى يشهدها على مدار الساعة فى كل فروعه، ويقدم التطبيق أيضا مسابقة يومية، حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين فى نهاية الشهر وتقديم جوائز قيمة لهم.

وتفاعل أعضاء النادى مع التطبيق الجديد فور صدوره وقام الآلاف بتحميله ودفع رسوم تجديد العضوية واستلام البطاقات من خلاله.



