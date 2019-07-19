شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الجزائر والسنغال فى نهائي كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى التاسعة مساء اليوم، تنطلق المباراة المرتقبة التى تجمع منتخبى الجزائر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحجز منتخب الجزائر مقعده فى المباراة النهائية بعدما تفوق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تأهل منتخب السنغال بعدما حقق فوزاً صعباً على تونس بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتعد هذه المواجهة الثانية التى تجمع منتخبى الجزائر والسنغال فى النسخة الحالية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية بعدما تفوق المنتخب الجزائري بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة:

ـ قناة تايم سبورت تنقل المباراة

ـ المباراة تقام على استاد القاهرة الدولي

ـ منتخب الجزائر توج بالبطولة مرة واحدة عام 1990

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ـ منتخب السنغال لم يسبق له التتويج باللقب القارى

ـ يمتلك منتخب الجزائر أقوى هجوم فى البطولة حيث أحرز لاعبوه 12 هدفاً فى 6 مباريات

ـ يمتلك منتخب السنغال أقوى دفاع فى المسابقة بعدما اهتزت شباكه مرة واحدة كانت أمام الجزائر في لقاء الدور الأول

ـ لم يتذوق منتخب السنغال طعم الانتصار أمام الجزائر على مدار 4 مواجهات سابقة جمعتهما فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية.