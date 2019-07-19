س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل ختام بطولة امم افريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضفيها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الجارى بمباراة النهائى التى تجمع الجزائر والسنغال فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، ويسبق اللقاء حفل ختام البطولة. س: موعد انطلاق حفل ختام أمم أفريقيا؟ س: موعد انطلاق حفل ختام أمم أفريقيا؟ ج: ينطلق حفل ختام أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الساعة 7:50 دقيقة من أجل منح لاعبى المنتخبين فرصة لإجراء الإحماء بأرضية الملعب. س ما المدة الزمنية لحفل ختام بطولة أمم أفريقيا؟ س ما المدة الزمنية لحفل ختام بطولة أمم أفريقيا؟ ج : مدة حفل ختام بطولة أمم افريقيا ستكون لمدة 8 إلى 10 دقائق فقط. Advertisements س: من سيحيى حفل الختام لبطولة الأمم الأفريقية؟ س: من سيحيى حفل الختام لبطولة الأمم الأفريقية؟ ج: تحيى الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام بطولة أمم أفريقيا بأداء أغنية "أدينا النهاردة"، ويتخللها بعض فرق الاستعراضات والألعاب النارية. س: أبرز الحضور لحفل الختام؟ س: أبرز الحضور لحفل الختام؟ ج: يحضر حفل الختام حضور جيانى إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، ورئيس دولة الجزائر عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى بعض أعضاء المكتب التنفيذى للفيفا والكاف. وكان حفل الافتتاح حظى بإشادة واسعة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، وقال أحمد أحمد، رئيس الكاف على الموقع الرسمى، "إن البطولة الأهم فى القارة افتتحت بحفل قصير لكنه كان مميزاً ومبهراً وخطف أنظار العالم مستحقاً الإشادة من كل المهتمين بكرة القدم فى العالم".

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