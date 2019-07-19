شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة سمير عدلى.. والعزاء غداً فى مسجد آل رشدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت شقيقة سمير عدلى المدير الإدارى ومدير إدارة العلاقات العامة بالنادى الأهلي اليوم الجمعة، ويقام العزاء غدا السبت بدار مناسبات مسجد آل رشدان بمدينة نصر المواجه لاستاد القاهرة. والراحلة منى عدلى زوجة الموسيقار محمد أمين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شقيقة سمير عدلى.. والعزاء غداً فى مسجد آل رشدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.