شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباراة السنغال والجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر استاد القاهرة فى أبهى صوره قبل ساعات قليلة على انطلاق المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وحجز منتخب الجزائر مقعده في المباراة النهائية بعدما تفوق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تأهل منتخب السنغال بعدما حقق فوزاً صعباً على تونس بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال في النسخة الحالية من مسابقة كأس الامم الافريقية بعدما تفوق المنتخب الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويفتقد منتخب الجزائر في مباراة اليوم لجهود لاعبه يوسف عطال بسبب الإصابة، بينما يغيب عن منتخب السنغال مدافعه كاليدو كوليبالي بسبب الايقاف.

ويسعى منتخب السنغال لتعزيز رقمه القياسي في بطولة كأس الامم الافريقية عندما يواجه الجزائر، بعدما فاز منتخب "أسود التيرانجا" في آخر 4 مباريات على التوالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهي أطول سلسة في تاريخ مشاركاته في البطولة.

ويطمح منتخب السنغال في تحقيق الفوز الخامس على التوالي والحصول على بطولة كأس الامم الافريقية للمرة الاولى في تاريخه.

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