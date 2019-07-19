شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سموحة ورضا البلتاجى يشيعون جنازة شقيق التوأم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت ظهر اليوم جنازة الراحل محمد حسن، شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن، فى مسجد المراغى بحلوان على أن يقام العزاء غداً السبت فى حلوان بشارع محمد سيد أحمد تقاطع شارع عبد الله.

وتوفى الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن نجمى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، مساء أمس، بعد صراع طويل مع المرض بمسقط رأسه فى منطقة حلوان بالقاهرة، وحضر صلاة الجنازة رضا البلتاجى، رئيس لجنة الحكام الأسبق، وفريق سموحة بالكامل.