شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك ضم 10 مهاجمين بـ100 مليون جنيه والمحصلة 94 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المواسم الخمسة الأخيرة تعاقد الزمالك مع عدد كبير من المهاجمين سواء المحليين أو الأجانب، وتكبدت الخزينة البيضاء مبالغ مالية ضخمة نظير التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، لكن المحصلة أن المهاجمين لم يحققوا الأهداف المطلوبة فى إنعاش الهجوم الأبيض.

ونجح نادى الزمالك فى الحصول على توقيع كريم بامبو لاعب الإسماعيلى المنتهى تعاقده، فى صفقة انتقال حر، كما ضم المغربى أشرف بن شرقى من الهلال السعودى لمدة 3 مواسم.

وتعاقدت الإدارة البيضاء مع 10 مهاجم مقسمين ما بين 6 لاعبين أجانب و4 لاعبين محليين، وجاءت أرقامهم ضئيلة بالمبالغ التى دفعت فيهم، حيث تكبت الخزينة البيضاء مبلغ تجاوز الـ100 مليون جنيه لتدعيم صفوفه، بخلاف المقابل الذى حصل عليه اللاعبين نظير اللعب فى الفريق الأبيض، وكانت المحصلة تسجيلهم 94 هدفا فقط على مدار 5 سنوات.

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