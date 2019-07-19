تقارير: تركي آل الشيخ يقترب من شراء ناد أوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية سعودية أن وزير الترفيه تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز السابق، أصبح قريبا من شراء نادي غرناطة الإسباني، العائد إلى الليجا في الموسم الجديد (2019-2020).

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية مساء الجمعة -وفقا لمصادرها- إن آل الشيخ اقترب من تملك نادي غرناطة بالكامل، ليكون أول مالك سعودي يمتلك ناد أوروبي بنسبة كاملة إذا تمت الصفقة.

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وأضافت أن آل الشيخ يفاضل بين النادي الإسباني ونادي أميان الفرنسي لتملك أحدهما بنسبة 100%، بعد أن وصلت المفاوضات بينهما لاتفاق تام على القيمة المالية وتبقت بعض البنود في العقود.

وكان الوزير السعودي سبق وأعلن عن عزمه لخوض تجربة جديدة في مكان آخر دون الكشف عن تفاصيلها، متمنيًا التوفيق لنادي بيراميدز في المستقبل.

يذكر أن آل الشيخ اشترى في الصيف الماضي نادي الأسيوطي المشارك في الدوري المصري، وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز واشترى فريقاً كاملاً، ونجح في نقله إلى صفوف المنافسة قبل أن يتم ببيعه.