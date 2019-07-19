"لن يستدرجنا أحد".. الأهلي يرد على "قنبلة" رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي إن فلسفة النادي الأحمر فى صفقات الموسم الجديد لا تعتمد على "الكيد" والدخول فى سباق مع منافسيه مشدداً على أن صفوف الفريق تكاد تكوم مكتملة.

وكان رئيس الزمالك قد أكد مساء الأربعاء أنه تعاقد مع صفقة وصفها بـ"القنبلة" كان الأهلي يسعى للتعاقد معها.

وأضاف القيعي عبر تصريحات تليفزيونية "مفهوم الصفقات يلتبس على البعض ويسير فى منحنى خاطئ لتبدو وكأنها بطولة، نحن نرفض التعاقد مع صفقات من أجل كيد المنافسين".

Advertisements

وتابع القيعي "يتحدثون عن النادي الأهلي أكثر من ناديهم ومشغولون بنا أكثر من انشغالهم بأنفسهم، ولن نسمح باستدراجنا للدخول معهم فى سباق".

وحول صفقات الأهلي الجديدة رد القيعي" الصفوف تكاد تكون مكتملة، لن نكرر ما حدث فى الموسم السابق؛ لأنه كان إصلاحيًا ونجحت الخطة العلاجية ونعمل الآن فقط على تلبية احتياجات الجهاز الفني، واستكمال فقط ما تم".

واستطرد "تكديس النجوم ضرره أكثر من نفعه، وقطعنا شوطاً فى خطتنا".