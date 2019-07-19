الخليج 365 يوضح .. هل يمكن لرئيس الكاف نقل المقر من مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق طلعت:

"أوجه صرخة تحذيرية للاتحادات القارية، حديثنا صريح وحرج، إذا لم تعطينا مصر اتفاق المقر فإن كل ما ذكرته من وعود سيكون حبر على ورق" هكذا فجر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي الوضع من خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس على هامش عمومية الكاف.

وصعد أحمد أحمد من حدة الحديث مؤكدًا أن الكاف يعيش في الوقت الحالي وضعًا وصفه بالخطير، حيث أن هناك العديد من العاملين في الاتحاد يأتون للعمل في البلاد دون أن يكون لديهم تأشيرة عمل ولكن تأشيرة سياحة.

هاني أبو ريدة قال في تصريحات في نفس اليوم إن مصر تمنح الكاف ما لا تمنحه أي دولة أخرى لاتحاد، مشددًا أن مسؤولو الاتحاد الإفريقي يُطالبون بحصانة دبلوماسية.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا، هل أحمد أحمد قادر على نقر مقر الاتحاد الإفريقي من أرض مصر.

الخليج 365 كان قد تقابل مع مصطفى مراد فهمي السكرتير الأسبق للكاف والذي قال: "لا يمكن أن يقوم أحمد أحمد بنقل مقر الكاف من مصر، هذا الأمر ليس سهلاً."

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وأضاف: "لكي يقوم أحمد أحمد بنقل مقر الكاف من على الأرض المصرية عليها أن يوجه الدعوة لعقد جمعية عمومية ويجمع فيها نسبة أصوات 75% + صوت من أجل نقل المقر، هذا الأمر ليس من السهل حدوثه."

ويضم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 56 عضوًا، أي أن أحمد أحمد يحتاج للحصول على موافقة 46 عضوًا من أجل نقل مقر الكاف.

وأكمل فهمي تصريحاته قائلا: "مصر دولة قوية وقوية جدًا ولدينا علاقات جيدة مع كل الاتحادات الأهلية والحصول على موافقة هذا العدد صعب."

وواصل: "الكاف جزء لا يتجزأ من مصر، أتذكر عندما كان الاتحاد الإفريقي عبارة عن حجرتين في مقر اتحاد الكرة قبل أن يتم نقله للمقر المتواجد حاليا بجوار اتحاد الكرة في شارع الجبلاية.

واختتم: "أحمد أحمد يستخدم هذه الورقة لإخافة المصريين وأعرف من يُملي عليه مثل هذه الأمور."