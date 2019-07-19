قناتان "مفتوحتان" مجانيتان تذيعان نهائي كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أعلنت قناة RTS2 السنغالية نقل مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة.

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قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

قمر يوتل سات 9 شرق

تردد : 11900 أفقي

معدل الترميز: 27500

التليفزيون الرسمي الجزائري أعلن عن نقل المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية عبر القناة الأرضية.

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القناة كانت قد حصلت على حقوق بث 10 مباريات فى البطولة تشمل (مباراة الافتتاح- مباريات نصف النهائي- المباراة النهائية- مباريات منتخب الجزائر) عبر البث الأرضى

يذكر أن القناة تبث عبر قمر نايل سات بتشفير biss

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ويمكن لأي مشاهد فك تشفير القناة بخطوات بسيطة وتشغيل القناة ومتابعة مباريات البطولة.

القمر الصناعى.. Nilesat 7W

اسم القناة.. PROGRAMME NATIONAL

التردد.. 11679 H " افقى "

معدل الترميز.. 27500

الشفرة: 1100000000000000

ولمعرفة طريقة إدخال الشفرة إلى جهازك اتبع الخطوات التالية:

- افتح محرك البحث الشهير google.

- اكتب (إدخال شفرة biss لجهاز.....) وتكتب اسم جهاز الاستقبال الخاص بك (الريسيفر) مكان النقط.

- سيظهر لك أكثر من موضوع وفيديو لطريقة إدخال الشفرة إلى جهازك بشكل صحيح.