قناتان "مفتوحتان" مجانيتان تذيعان نهائي كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:
أعلنت قناة RTS2 السنغالية نقل مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية مصر 2019
ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة.
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قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:
قمر يوتل سات 9 شرق
تردد : 11900 أفقي
معدل الترميز: 27500
التليفزيون الرسمي الجزائري أعلن عن نقل المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية عبر القناة الأرضية.
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القناة كانت قد حصلت على حقوق بث 10 مباريات فى البطولة تشمل (مباراة الافتتاح- مباريات نصف النهائي- المباراة النهائية- مباريات منتخب الجزائر) عبر البث الأرضى
يذكر أن القناة تبث عبر قمر نايل سات بتشفير biss
ويمكن لأي مشاهد فك تشفير القناة بخطوات بسيطة وتشغيل القناة ومتابعة مباريات البطولة.
القمر الصناعى.. Nilesat 7W
اسم القناة.. PROGRAMME NATIONAL
التردد.. 11679 H " افقى "
معدل الترميز.. 27500
الشفرة: 1100000000000000
ولمعرفة طريقة إدخال الشفرة إلى جهازك اتبع الخطوات التالية:
- افتح محرك البحث الشهير google.
- اكتب (إدخال شفرة biss لجهاز.....) وتكتب اسم جهاز الاستقبال الخاص بك (الريسيفر) مكان النقط.
- سيظهر لك أكثر من موضوع وفيديو لطريقة إدخال الشفرة إلى جهازك بشكل صحيح.
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