بالفيديو.. احتفال صلاح يظهر في "فيفا 20"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسدل الستار عن الإعلان الرسمي للعبة "FIFA 20"، والذي شهد ظهور الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باحتفاله الجديد على طريقة "اليوجا" عند تسجيل الأهداف.

وطرأت على "فيفا 20" أربعة تغييرات في طريقة اللعب، حملت أسماء "Set-Piece Rewrite" و"Dynamic 1 v 1s" و"Ball Physics" و"Composed Finishing".

التغيير الأول جاء على طريقة تنفيذ الركلات الحرة وضربات الجزاء، حيث أصبح بإمكانك تحديد المكان المباشر الذي تود إرسال الكرة فيه بالمرمى، بجانب إضافة مزيد من الإبداع.

أما "Dynamic 1 v 1s" ستوفر لك التحكم في الهجوم من أجل التلاعب بالخصم في مواقف لاعب ضد لاعب، بالإضافة إلى منح المدافع مجموعة واسعة من المهارات لاستعادة الكرة.

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ومن حيث الكرة نفسها، أصبحت مصممة للتحرك بشكل طبيعي أكثر من أي وقت مضى، مما يسمح لها بالدوران والقفز عند ارتطامها بالأرض أو الأقدام، لتُترجم إلى حركة كرة واقعية.

وأخيرا "Composed Finishing"، أضافت اللعبة خطورة أكبر عند إنهاء الهجمات أمام المرمى بالتسديد على طريقة "R2"، أو التصويب عن بعد من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة.

وظهر في الإعلان الرسمي عدة نجوم على رأسهم محمد صلاح، رحيم ستيرلنج، جادون سانشو، فينيسيوس جونيور، ماركو روس، روبرتو فيرمينو، فيرجيل فان دايك وويليان وغيرهم.

ومن المقرر أن تصدر لعبة "FIFA 20" يوم 27 سبتمبر 2019.