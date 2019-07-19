شاهد.. محمود جنش يدشن صفحة رسمية على موقع فيسبوك

دشن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، بإنشاء صفحة خاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال جنش من خلال فيديو عبر صفحته الرسمية، إنه قرر إنشاء صفحة خاصة به لتكون مصدرا للأخبار المتعلقة به، نظراً لكثرة الصفحات التيتنتحل شخصيته وتنشر أنباء مغلوطة.
يذكر أن محمود جنش في فترة نقاهة حاليًا، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً بقطع في وتر أكيليس، خلال مشاركته في تدريبات منتخب مصر.
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